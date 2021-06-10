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Общество

Борьба Ленинского акимиата со стихийной торговлей на Ошском рынке — спектакль

Борьба Ленинского акимиата со стихийной торговлей на Ошском рынке — это спектакль. Об этом на пресс-конференции заявили предприниматели.

По их словам, видеоролики, распространяемые в соцсетях о ликвидации незаконных торговых точек, с воплями торговцев и их драками с сотрудниками райгосадминистрации — это специально подготовленная инсценировка.

«Заранее они с торговцев собирают деньги. Как поступает жалоба на стихийную торговлю, сотрудники акимиата приезжают и делают вид, что убирают незаконную точку. Все это снимают на камеру. Через 10 минут конструкции, которые увозят, отгружают неподалеку. Через час торговцы возвращаются на свои места», — рассказала предприниматель Гульчехра Омонова.

Отметим, рейдовые мероприятия по ликвидации незаконной стихийной торговли в неустановленных местах на территории ТРК «Ош базары» проводятся уже несколько лет сотрудниками муниципальной администрации и УВД Ленинского района, УПСМ города Бишкека и МТУ. Пока усилия указанных ведомств не принесли положительных результатов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197124/
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