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Общество

Названы имена лауреатов международной Букеровской премии — 2021

Накануне состоялась церемония вручения международной Букеровской премии. Лауреатом стал литератор из Франции, автор книги «Ночью вся кровь черна» Давид Диоп. По правилам премии награду в размере 50 тысяч фунтов он разделил с переводчицей Анной Мосховакис.

Церемония прошла в онлайн-формате.

В романе Диоп обратился к своему этническому наследию. Его герои — сенегальцы, которые сражались на полях Первой мировой войны на стороне Франции.

Всего в шорт-лист претендентов на международную Букеровскую премию попали 12 авторов — шесть писателей и шесть переводчиков. Представленные работы созданы на французском, испанском, датском и русском языках.

В состав жюри в 2021 году входили британская писательница и историк культуры Люси Хьюз-Хэллетт, биограф, переводчик и поэт Джордж Сиртеш, писательница и журналистка Айда Эдемариам, историк Оливетт Отеле, а также литератор и преподаватель Нил Мукерджи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196308/
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