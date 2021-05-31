1 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Курманджан Датки, Омуракунова, Алты-Бакан), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Ак-Доолот), «Керемет» («110-й квартал», улицы Кайназаровой, Месароша, Профсоюзная, Дыйкан), «Ак-Босого» (улица Чуй-19), отрезки улиц Черноморской, Чайковского, Тойгонбаева, Боконбаева, Логвиненко, Каховской, Панфилова, Ташкентской, Профессора Зимы, проспекта Манаса, переулок Кузбасский;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», 198/1;

9.30-19.00 — БЧК от улицы Лермонтова до улицы Курманджан Датки, 10-й микрорайон, 20-24, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ой-Терскен, Конорчок);

10.00-17.00 — отрезки улиц Красный строитель, Гончарной, 2-й Гончарной, Чон-Курганской;

13.00-17.00 — «Городок строителей», 1-16, жилмассивы «Кара-Жыгач» (участок № 921), «Токольдош» (улица Октябрьская).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Первомайская, Горького, Маяковского, Береговая, Сибирская, Садовая, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Дачное (улицы Береговая, Ленина), Кайырма (переулок Западный), Октябрьское (II отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева), Маевка (улицы Сельская, Больничная, Совхозная, Школьная, Тулебердиева), Горная Маевка (улицы Насип у. Садырбека, Кыргызская), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова), Лебединовка (улицы Калинина, Северная, Кузнечная, проспект Победы), Таш-Добо (улица Кыргызская), Байтик (улицы Школьная, Суюмбаева, Исмаилова, Ала-Арчинская, Эшмамбета), жилмассив «Кырман» (улицы Достук, Кенеш, Ысык-Кол, Айбек Ата, Ынтымак);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Кирова, Бейшеналиевой, Комсомольская, жилмассив «Ак-Ордо», контур 520), Кызыл-Туу (улицы Жылжымышева, Кулова, Абакир, Исмаила, Шаршембай, Конок, Проектируемая, Бекбоева, Кенжебека, Табышалиева, Якупбаева), Кун-Туу (улицы Садовая, Бейшеналиевой, Иманалиева, Спортивная, Заводская, Молдосан, Проектируемая, Джамгырчинова, Царенко, Сейдесембаева, Новая, Осмоналы, переулок Западный), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Манас (улицы Гагарина, Западная, Комсомольская, Зеленая, Заводская), Восточное (улицы Дружбы, Школьная, Тимирязева, Энгельса), Сокулук (улицы Кайназаровой, Ленина, Белинского, Новая), Романовка (улицы Набережная, МТФ);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Западная), Петровка (улицы Заводская, Луговая, Советская, Центральная, Фрунзе, Ленина, 27-го партсъезда, Калинина, Молодежная, Черняховского, Беш-Терекская, Чуйкова, Ломоносова, Новая, Колхозная, Гайдара), Александровка (улицы Восточная, Ванахуна, Луговая, Арзи Исмаева, Комсомольская), Темен-Суу, СТФ, Карла Маркса;

Жайылский РЭС

6.00-18.00 — села Ийри-Суу (улица Центральная), Алексеевка (улицы Луговая, Жукова, Центральная), Ново-Николаевка (улица Пионерская), Суусамыр;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Школьная, Масалкина, Осмоналиева, Верхняя, Подгорная, Советская, Комсомольская, переулок Аптечный), Ровное;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Шмелева, Мичурина, Комсомольская), села Новопокровка (улицы Чкалова, Чапаева, Садовая, Строительная), Туз (улицы Чекирова, Максутбаева), Интернациональное (улицы Пушкина, Степная, Советская, Зорге, Мира);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кайырма, Онбир Жылга, Прогресс, Маданият, Шамшы, Чон-Джар, Кош-Кашат, Кошой, Садовое (улицы Тулебердиева, Масымкан).

3 Таласская область Таласская область