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Общество

Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов

ГКНБ проведено изучение деятельности коммерческих структур, входящих в группу компаний экс-депутата парламента Сергея Ибрагимова, на предмет возможных финансовых нарушений, правильности исчисления и своевременности уплаты обязательных налоговых платежей. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что в результате налоговой проверки нарушения требований законодательства выявлено не было.

Сергей Ибрагимов, учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в республике, добровольно решил внести в доход государства 100 миллионов сомов для реализации первоочередных и приоритетных направлений развития государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195749/
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