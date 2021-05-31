Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов

ГКНБ проведено изучение деятельности коммерческих структур, входящих в группу компаний экс-депутата парламента Сергея Ибрагимова, на предмет возможных финансовых нарушений, правильности исчисления и своевременности уплаты обязательных налоговых платежей. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Уточняется, что в результате налоговой проверки нарушения требований законодательства выявлено не было.
Сергей Ибрагимов, учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в республике, добровольно решил внести в доход государства 100 миллионов сомов для реализации первоочередных и приоритетных направлений развития государства.