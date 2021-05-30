31 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-18.00 — жилмассивы «Маданият» (улицы Эгинчиева, Буурдинская, Кайназаровой, Темировская, Талды-Суйская), «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Улук-Тоо, Бештектир, Макмал, Терек-Сай);

9.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Исанова, Коенкозова, Киевской, Сыдыкова, проспекта Чуй;

9.00-17.00 — жилмассивы «Керемет» (улицы Месароша, Кайназаровой, Профсоюзная), «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Ак-Кула, Тундук, Тастар-Ата, Барсбек, Гагарина), «Ак-Босого» (улица Чуй, 16,18), микрорайон «Джал-23», 198.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Степное, Виноградное, Верхний Ат-Башы, Гроздь, Васильевка, Берлик, Полевое (улицы Западная, Фабричная), Пригородное (улицы Арсланбоб, Садовая, Юбилейная, Первомайская, Маяковского, Горького, Сибирская, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Байтик (улицы Суюмбаева, Пионерская, Байтик, новостройка), Маевка (улицы Сельская, Восточная, Больничная, Молодой Гвардии, Строительная, Школьная, Скворцова), Лебединовка (улицы Комсомольская, Горького, Боконбаева, Мичурина, Советская, Чуйская, Нарынская, Северная, Ошская, проспект Победы), жилмассивы «Кырман» (улица Кенеш), «50 га», «20 га», «Ынтымак»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Романовка (улицы Московская, Садовая), Сокулук (улицы Цветочная, Ленинградская, Фрунзе, Кумкечуу), Арал (улицы Джумаральская, Береке, Картанбаева, Чолпон, Дальний Арал), Камышановка (улицы Чуйская, Спортивная, Пионерская, Фрунзе, Карасуйская), 1 Мая (улица Молобек), Новопавловка (улицы Бейшеналиевой, Кирова, Комсомольская, жилмассив «Ак-Ордо»), Кызыл-Туу (улицы Абакир, Кулова, Жылжымышова), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Горького, Ала-Арчинская, Ленина, Красноармейская, Проектируемая, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Октябрьская, Полярная, Южная), Маловодное (улица Красноармейская, переулок Южный);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Западная), Петровка (кошары), Александровка (улица Хиязова, новостройка);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Восточная, Кутузова, Ленина), села Серафимовка, Алмалуу, Горное, Тогуз-Булак, Новопокровка (улицы Айтматова, Крупской, Ленина, Фрунзе, Советская, Маяковского);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое, Кара-Ой, Талды-Булак, Дон-Арык, Советское, Алчалуу, Султан, Шамшы (улица Центральная).

3 Таласская область Таласская область