«Интерньюс» проведет летний медиалагерь «Болочок» для подростков в рамках проекта «Медиа-К». Об этом сообщили в организации.

По ее данным, медиалагерь «Болочок» — это семь дней обучения и развития подростков в одном из самых живописных мест Кыргызстана. Участники получат знания и навыки в сфере медиа, блогинга, SMM от опытных тренеров, в числе которых известные режиссеры, журналисты, медиаэксперты и блогеры страны.

Семидневный медиалагерь будет проводиться с 21 по 29 июня этого года.

Медиапрограмма состоит из обучения в медиалагере «Болочок» и конкурса видеоработ юных блогеров.

В программе обучения:

сторителлинг от режиссера Руслана Акуна;

азбука видеооператора и монтажера от медиатренера Ибрагима Хасан-Ахунова;

этика и стандарты при производстве контента от медиатренера Элимы Джапаровой;

медиаграмотность и критическое мышление от медиаэксперта Максуды Айтиевой;

основы медиамаркетинга от SММ-специалиста Исмаила Карыпова;

основы самопрезентации и мотивация, копирайтинг и работа с мировыми брендами от автора, пишущего для нескольких международных изданий, Азата Марата;

про свет и освещение от технического директора «Интерньюс» Курманбека Макешева.

Для участников медиалагеря будут организованы игры и квесты, конные прогулки, заплывы в бассейне, утренние разминки и вечерний просмотр фильмов отечественного производства.

Лагерь пройдет на территории школы «Билимкана-Шабдан» в Чон-Кеминской долине — на территории Национального природного парка.

В конкурсном отборе можно принять участие, если:

вам от 14 до 17 лет;

вы свободно владеете кыргызским языком и интересуетесь созданием видеоконтента;

вы ведете свой блог или YouTube-канал на кыргызском языке;

вы проживаете в любом из регионов Кыргызстана;

вы имеете возможность приехать и принять участие в медиалагере «Болочок» в течение восьми дней (семь дней обучения и один день на приезд и отъезд);

ваши родители или официальные опекуны подписывают письмо о согласии на ваше участие в медиалагере «Болочок».

Организаторы предупреждают: необходимо самостоятельно пройти ПЦР-тест на COVID-19 всем участникам за 72 часa до заезда в медиалагерь. Необходимо также предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья из ЦСМ по месту жительства.

Организаторы берут на себя расходы по поездке, проживанию и питанию участников медиалагеря.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку до 15.00 7 июня 2021 года.

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь к координатору тренинг-центра и производства контента представительства «Интерньюс» в КР Элиме Джапаровой по номеру 0500361001 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 либо пишите на почту: edzhaparova@internews.org.