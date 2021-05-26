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Общество

На двух столичных остановках установили схемы движения муниципального транспорта

На двух столичных остановках установили схемы движения муниципального транспорта. Об этом 24.kg сообщил специалист по работе со СМИ проекта «Тулпар» Бекжан Акматбеков.

По его словам, схемы появились на остановках «Филармония» и «Детский мир» на проспекте Чуй.

«Проект реализован совместно с коллегами из управления муниципального имущества мэрии. Теперь пассажиры могут посмотреть, какой маршрут проезжает мимо остановки, а также узнать информацию о ближайших точках продаж карт «Тулпар», — отметил он.

Бекжан Акматбеков добавил, что в планах проекта установить подобные баннеры и на других остановках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195267/
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