На двух столичных остановках установили схемы движения муниципального транспорта. Об этом 24.kg сообщил специалист по работе со СМИ проекта «Тулпар» Бекжан Акматбеков.

По его словам, схемы появились на остановках «Филармония» и «Детский мир» на проспекте Чуй.

«Проект реализован совместно с коллегами из управления муниципального имущества мэрии. Теперь пассажиры могут посмотреть, какой маршрут проезжает мимо остановки, а также узнать информацию о ближайших точках продаж карт «Тулпар», — отметил он.

Бекжан Акматбеков добавил, что в планах проекта установить подобные баннеры и на других остановках.