Одиночный пикет в центре Бишкека: женщина из Сузака просит помощи у президента

В Бишкеке около Дома правительства проходит одиночный пикет. Майрамкан Мавланова приехала из Сузакского района Джалал-Абадской области и просит президента Садыра Жапарова помочь ей разрешить ситуацию с судебными тяжбами.

По ее словам, дом по решению Джалал-Абадского областного и Верховного судов у нее отобрали. На ход процесса якобы повлиял адвокат Тилек Батырбеков. Он, со слов Мавлановой, приходится родственником судье Верховного суда Ферузе Джамашевой.

«Я пожаловалась в Генпрокуратуру. Там подтвердили, что у меня отобрали дом незаконно. Известно, что возбуждено новое уголовное дело. Уже не знаю, кому жаловаться, до этого заходила к бывшему председателю Верховного суда Айнаш Токбаевой. Она ничем мне не помогла», — рассказала она.