В посольстве напомнили, как можно получить компенсацию за доставку тел из РФ

В посольстве Кыргызстана в РФ напомнили, как можно получить компенсацию за доставку тел из России.

По его данным, в соответствии с указом президента Садыра Жапарова «О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан КР, умерших за рубежом» принято постановление правительства «О мерах по покрытию расходов, связанных с репатриацией в Кыргызстан тел граждан Кыргызстана, умерших за рубежом» от 21 апреля 2021 года.

Постановлением предусмотрена возможность получения единовременной выплаты расходов на репатриацию тел (груз-200) как на территории Кыргызской Республики в Информационно-консультационном центре при департаменте внешней миграции при МИД, так и на территории Российской Федерации в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызстана в России.

Перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты: