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Общество

В посольстве напомнили, как можно получить компенсацию за доставку тел из РФ

В посольстве Кыргызстана в РФ напомнили, как можно получить компенсацию за доставку тел из России.

По его данным, в соответствии с указом президента Садыра Жапарова «О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан КР, умерших за рубежом» принято постановление правительства «О мерах по покрытию расходов, связанных с репатриацией в Кыргызстан тел граждан Кыргызстана, умерших за рубежом» от 21 апреля 2021 года.

Постановлением предусмотрена возможность получения единовременной выплаты расходов на репатриацию тел (груз-200) как на территории Кыргызской Республики в Информационно-консультационном центре при департаменте внешней миграции при МИД, так и на территории Российской Федерации в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызстана в России.

Перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты:

  • заявление;
  • копия паспорта получателя;
  • копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
  • нотариально заверенная копия свидетельства о смерти или справки о смерти с отметкой о консульской легализации или проставленным апостилем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195147/
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