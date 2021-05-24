На колесах авто активиста открутили болты. Обращаться в милицию он не будет

Гражданский активист Улан Усеин рассказал, что неизвестные открутили болты с колес его автомобиля. Но он не будет обращаться в милицию и объяснил 24.kg почему.

По его словам, он сомневается, что правоохранительные органы предпримут какие-то действия по поиску хулиганов.

«Машина стояла на улице у моего дома в Нарыне. Камер видеонаблюдения нет. Естественно, никто не станет искать. Но я точно знаю, что это было постороннее вмешательство. За три дня до инцидента я съездил на СТО и никаких проблем с колесами не было. Я специально позвонил своим мастерам и спросил, могли ли эти болты на дисках сами выкрутиться. Мне сказали, что это невозможно. Такую поломку мог сделать только человек», — сказал Улан Усеин.

Улан Усеин был организатором марша «За законность», который с ноября и по апрель проходил каждое воскресенье в Бишкеке. Он также опубликовал видеоролик, на котором сотрудники правоохранительных органов пришли на организованное им мероприятие. Активист оценил визит сотрудников спецслужб открытым давлением и преследованием членов команды.