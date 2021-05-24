15:21
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Общество

На колесах авто активиста открутили болты. Обращаться в милицию он не будет

Гражданский активист Улан Усеин рассказал, что неизвестные открутили болты с колес его автомобиля. Но он не будет обращаться в милицию и объяснил 24.kg почему.

По его словам, он сомневается, что правоохранительные органы предпримут какие-то действия по поиску хулиганов.

«Машина стояла на улице у моего дома в Нарыне. Камер видеонаблюдения нет. Естественно, никто не станет искать. Но я точно знаю, что это было постороннее вмешательство. За три дня до инцидента я съездил на СТО и никаких проблем с колесами не было. Я специально позвонил своим мастерам и спросил, могли ли эти болты на дисках сами выкрутиться. Мне сказали, что это невозможно. Такую поломку мог сделать только человек», — сказал Улан Усеин.

Улан Усеин был организатором марша «За законность», который с ноября и по апрель проходил каждое воскресенье в Бишкеке. Он также опубликовал видеоролик, на котором сотрудники правоохранительных органов пришли на организованное им мероприятие. Активист оценил визит сотрудников спецслужб открытым давлением и преследованием членов команды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194982/
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошел митинг в поддержку протестующих граждан Беларуси
Тонские активисты собрали 50 тысяч сомов для местной больницы
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в&nbsp;суд Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Работа &laquo;Кумтора&raquo;. Планы на&nbsp;полтора года, и&nbsp;снова канадские компании Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании
Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требуют члены &laquo;Кыргыз умуту&raquo; Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требуют члены «Кыргыз умуту»
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
24 мая, понедельник
15:08
Мужчина напал на продавца в торговом центре Бишкека. Милиция бездействовала Мужчина напал на продавца в торговом центре Бишкека. Ми...
14:39
На колесах авто активиста открутили болты. Обращаться в милицию он не будет
14:06
Авто из Японии. Горожане заявили о бездействии милиции и обратились к президенту
13:49
Последний звонок. Больше 3 тысяч милиционеров будут обеспечивать безопасность
13:28
Повторные выборы в трех городах. Списки избирателей составят заново