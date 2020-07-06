Тонские активисты собрали 50 тысяч сомов для местной больницы

В Тонском районе местные активисты организовали благотворительную акцию для покупки кислородных концентраторов в местную больницу. Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Мээрбек Эрдоолатов.

По его словам, собрано 50 тысяч сомов. Деньги передадут в Тонскую территориальную больницу для покупки кислородных концентраторов и других необходимых средств. «Сейчас ситуация в Чуйской области и Бишкеке крайне тяжелая. Завтра такое же может произойти и у нас, поэтому, чтобы не допустить этого, закупаем все необходимое для больницы. Среди пожертвовавших свои деньги на аппараты были даже пенсионеры», — рассказал Мээрбек Эрдоолатов.

Кроме этого, активисты создают штаб по Тонскому району, где будет своя мобильная бригада. «Сейчас ищем врачей. Местные бизнесмены изъявили желание передать свои кафе и отели под обсервации», — отметил гражданский активист.