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Общество

Тонские активисты собрали 50 тысяч сомов для местной больницы

В Тонском районе местные активисты организовали благотворительную акцию для покупки кислородных концентраторов в местную больницу. Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Мээрбек Эрдоолатов.

По его словам, собрано 50 тысяч сомов. Деньги передадут в Тонскую территориальную больницу для покупки кислородных концентраторов и других необходимых средств. «Сейчас ситуация в Чуйской области и Бишкеке крайне тяжелая. Завтра такое же может произойти и у нас, поэтому, чтобы не допустить этого, закупаем все необходимое для больницы. Среди пожертвовавших свои деньги на аппараты были даже пенсионеры», — рассказал Мээрбек Эрдоолатов.

Кроме этого, активисты создают штаб по Тонскому району, где будет своя мобильная бригада. «Сейчас ищем врачей. Местные бизнесмены изъявили желание передать свои кафе и отели под обсервации», — отметил гражданский активист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158466/
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