Судьи местных судов пожаловались на отсутствие премий и 13-й зарплаты

Финансирование местных и Верховного судов должно быть единым. Об этом на круглом столе заявила судья Свердловского районного суда Бишкека Жыпара Сабырова.

По ее словам, все судьи Верховного суда, Конституционной палаты, сотрудники аппаратов получают ежеквартальные премии, а также тринадцатую зарплату.

«В местных судах и аппаратах этих ведомств нет премий. Получается, что статус судей один, бюджет один, но налицо неравенство», — сказала Жыпара Сабырова.

Отметим, что сегодня представители судейского корпуса обсуждают инициирование поправок в конституционный Закон «О Верховном суде и местных судах», а также в законы «Об органах судейского самоуправления» и «О совете по делам правосудия».