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Общество

Ответим позже. Пресс-служба Внутренних войск о заявлении ефрейтора Силиной

Во Внутренних войсках МВД отреагировали на заявление ефрейтора Натальи Силиной, сообщившей 24.kg о систематических нарушениях, происходящих внутри закрытой службы.

В ведомстве подтвердили сам факт обращения их военнослужащей в Военную прокуратуру и воздержались от каких-либо подробностей.

«По факту обращения ефрейтора Натальи Силиной информируем, что Военной прокуратурой с 12 мая проводится проверка обстоятельств, указанных ею в заявлении. В целях их объективного рассмотрения подробная информация будет предоставлена общественности после окончания упомянутой проверки», — говорится в сообщении пресс-службы Внутренних войск.

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Напомним, в редакцию с просьбой о помощи обратилась военнослужащая контрактной службы Внутренних войск МВД ефрейтор Наталья Силина. Она рассказала о реальном положении дел в спецподразделении.

По ее словам, военнослужащие не обеспечены даже минимальным обмундированием. Все, что выдает им государство, — это каски, остальное контрактники вынуждены покупать сами.

Силина также пожаловалась на нечеловеческие условия службы, кадровую чехарду и моральное давление, с которым сталкиваются те, кто осмеливается бороться с устоявшейся системой. Эти и другие факты нарушений, по ее словам, вынудили ее подать заявление в Военную прокуратуру и открыто выступить в СМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194396/
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