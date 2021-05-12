В службе охраны МВД объяснили, почему ликвидируют подразделение

Личный состав службы охраны Аламединского района переведут в СО Свердловского района Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что для сотрудников охраны эта мера не повлечет никаких негативных последствий, за счет оптимизации управленческого состава ежегодная экономия денежных средств составит более 1 миллиона сомов.
«Прорабатывается вопрос оптимизации службы охраны МВД в целом, а не ликвидации какого-либо одного отдела. Окончательное решение по структуре еще не принято, но рассматриваются объединение некоторых отделов и отделений в одно укрупненное подразделение и преобразование финансово-убыточных отделов в отделения. Оптимизация позволит сократить управленческий аппарат и полностью сохранить рабочие места для рядового и младшего начальствующего состава. Никто из сотрудников службы охраны не должен остаться без работы», — объяснили в МВД.
Что касается непосредственно отдела охраны Аламединского района Чуйской области СО МВД, то его слияние с подразделением охраны Бишкека обусловлено несколькими факторами. В частности, административное здание ОО Аламединского района фактически находится на территории Свердловского района столицы, все объекты тоже расположены в этом районе.