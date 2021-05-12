Пожароопасный период. В МЧС рассказали, как минимизировать риски

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение технической эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении. Об этом напомнила пресс-служба МЧС.

«Помните, что в весенне-летний пожароопасный период сухая трава, опавшие прошлогодние листья могут мгновенно вспыхивать от малейшей искры и стать причиной пожара. Распространению огня также могут способствовать сильный ветер, недостаток осадков и высокая температура воздуха», — предупредили в ведомстве.

В МЧС призвали при очистке территорий объектов, садов, дворов для предотвращения возникновения возгорания вывозить собранный в кучи мусор, установить на приусадебном участке емкость с водой, контролировать сжигание мусора.

«Находясь в лесу, горах — нельзя бросать горящие спички, окурки, стеклотару и разбитое стекло, промасленный и пропитанный бензином обтирочный материал. Покидая место привала, загасите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге», — заключили в министерстве.