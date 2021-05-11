Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД не знает, как проводилось изъятие оружия

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания суд допросил в качестве свидетеля экс-замминистра внутренних дел Памира Асанова.

Свидетель сообщил, что во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева на месте находились сотрудники ГУВД Чуйской области, Аламединского РОВД и центрального аппарата МВД.

«Я дал поручение следственной группе выехать на место 8 августа в 17.00. В это время я вернулся из Жогорку Кенеша. Как проводилось изъятие оружия, не знаю, меня там не было», — сказал Памир Асанов.

На вопрос адвоката Чынары Джакупбековой, почему следственная группа выехала так поздно, ведь уже была информация об убитом, свидетель ответил: «Там обстановка была такая. Существовала опасность для группы».

В суде стало известно, что в дом Алмазбека Атамбаева следственная группа приехала 8 августа в 22.30, но начать работу сотрудники вовремя не смогли. По словам Памира Асанова, следственные мероприятия не могли начать их из-за слезоточивого газа.

Адвокат Джакупбекова подчеркнула, что до приезда следственной группы оперативные мероприятия Курсан Асанов проводил без противогаза.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.