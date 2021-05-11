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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об изъятом у Атамбаева оружии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания суд допросил в качестве свидетеля экс-замминистра внутренних дел Памира Асанова.

Свидетель сообщил, что в августе 2019 года он был начальником следственной службы. Тогда, по его словам, возникла необходимость допросить бывшего президента Алмазбека Атамбаева по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

«Было дано поручение поручение ГКНБ доставить Атамбаева в следственную службу МВД. 7 августа дежурный сообщил, что один замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов вместе с главой МВД Кашкаром Джунушалиевым был в Нарынской области, второй заместитель — Алмаз Орозалиев — находился в Иссык-Кульской области. Суйун Омурзаков был по семейным обстоятельствам в краткосрочном отпуске. Вечером уже поступили сообщения о раненых. 8 августа примерно в 20.00 Атамбаева доставили в МВД, но потом было принято решение вывезти его в здание ГКНБ», — сказал Памир Асанов.

Свидетель добавил, что по изъятому у Алмазбека Атамбаева оружию были назначены более 100 экспертиз. В частности, экспертиза показала, что из снайперской винтовки Драгунова производились выстрелы.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193656/
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