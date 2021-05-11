Аламединскую службу охраны хотят ликвидировать. Сотрудникам не сказали почему

Службу охраны Аламединского района МВД хотят ликвидировать. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

По словам адвоката, к нему обратились сотрудники службы охраны МВД Аламединского района. О том, что районный отдел собираются расформировать, им не сказали.

«Со слов сотрудников cлужбы охраны, им не объяснили, почему расформировывают отдел, кого отправляют в распоряжение кадров, а кого переводят в другой отдел. Например, людям должны были сказать, что они не справляются с поставленными задачами, что отдел убыточный. Личный состав обращался к руководству cлужбы охраны. Вместо объяснений им сообщили, что все решено руководством МВД и по всем вопросам они должны обращаться в центральный аппарат. Этот отдел охраны в 2020 году принес прибыли почти 3 миллиона сомов. Нецелесообразно расформировывать его», — сказал Бактыбек Жумашев.

В пресс-службе МВД не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В ведомстве пообещали предоставить комментарий позже.