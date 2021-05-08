В Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 41 тысяча 854 человека, 4 тысячи 443 из них за последние сутки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития. Отмечается, что 5 тысяч 317 человек получили и вторую дозу вакцины.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 97 тысяч 663 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.