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Общество

Бишкекские школы проверяют на соответствие пожарной безопасности

В Бишкеке специалисты Госэкотехинспекции проверяют столичные школы на соответствие пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в образовательных учреждениях необходимо соблюдение ряда требований. Кроме пожарно-технической стороны, особое внимание уделяется и человеческому фактору, ведь умение правильно вести себя при пожаре — одна из главных составляющих успешной эвакуации», — подчеркнули в Госэкотехинспекции.

Профилактические работы проводятся и с персоналом школ, им напоминают порядок и алгоритм действий в случае возникновения пожара.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193141/
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