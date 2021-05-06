Бишкекские школы проверяют на соответствие пожарной безопасности

В Бишкеке специалисты Госэкотехинспекции проверяют столичные школы на соответствие пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в образовательных учреждениях необходимо соблюдение ряда требований. Кроме пожарно-технической стороны, особое внимание уделяется и человеческому фактору, ведь умение правильно вести себя при пожаре — одна из главных составляющих успешной эвакуации», — подчеркнули в Госэкотехинспекции.

Профилактические работы проводятся и с персоналом школ, им напоминают порядок и алгоритм действий в случае возникновения пожара.