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Общество

12 тысяч 108 нарушений правил пожарной безопасности было выявлено в 2020 году

Сотрудники Государственной экотехнической инспекции в 2020 году провели 3 тысячи 203 проверки по соблюдению правил пожарной безопасности госструктурами и частниками. Выявлено 12 тысяч 108 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении нарушителей составлено 262 протокола и вынесено 259 постановлений на сумму 3 миллиона 318 тысяч сомов.

В 2020 году в республике произошло 2 тысячи 778 пожаров. Больше половины — 1 тысяча 818  в частном жилом секторе.

По информации специалистов, в сравнении с 2019 годом количество пожаров в республике снизилось на 24,8 процента.

«В результате проведенной работы на подконтрольных объектах наблюдается значительное снижение количества пожаров. На объектах производственного назначения снижение на 25 процентов, на производственных складах  на 50 процентов, в торговых помещениях  на 29 процентов, учебных учреждениях  на 61,3 процента, детских учреждениях  на 56 процентов, лечебно-профилактических учреждениях — на 67 процентов», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в правительстве прошло совещание по вопросам соблюдения пожарной безопасности, на котором чиновники раскритиковали работу МЧС и Госэкотехинспекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181926/
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