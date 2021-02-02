12 тысяч 108 нарушений правил пожарной безопасности было выявлено в 2020 году

Сотрудники Государственной экотехнической инспекции в 2020 году провели 3 тысячи 203 проверки по соблюдению правил пожарной безопасности госструктурами и частниками. Выявлено 12 тысяч 108 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении нарушителей составлено 262 протокола и вынесено 259 постановлений на сумму 3 миллиона 318 тысяч сомов.

В 2020 году в республике произошло 2 тысячи 778 пожаров. Больше половины — 1 тысяча 818 — в частном жилом секторе.

По информации специалистов, в сравнении с 2019 годом количество пожаров в республике снизилось на 24,8 процента.

«В результате проведенной работы на подконтрольных объектах наблюдается значительное снижение количества пожаров. На объектах производственного назначения снижение на 25 процентов, на производственных складах — на 50 процентов, в торговых помещениях — на 29 процентов, учебных учреждениях — на 61,3 процента, детских учреждениях — на 56 процентов, лечебно-профилактических учреждениях — на 67 процентов», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в правительстве прошло совещание по вопросам соблюдения пожарной безопасности, на котором чиновники раскритиковали работу МЧС и Госэкотехинспекции.