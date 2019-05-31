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Общество
Сюжет: Пожары на Ошском рынке (91)

Противопожарные учения провели на Ошском рынке в Бишкеке

В Бишкеке на Ошском рынке провели противопожарные учения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, во время учений отрабатывали взаимодействие служб на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

«Личный состав отдела чрезвычайных ситуаций Ленинского района и представители службы гражданской защиты провели инструктаж для 75 работников рынка по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Задействовали две пожарные машины», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что проезду машин мешали торговые точки. С южной и западной сторон Ошского рынка на «Зеленый рынок» заезды заблокированы стихийными торговцами.

Во время учений проверили состояние четырех пожарных гидрантов. Все оказались в рабочем состоянии.

В 2018 году на Ошском рынке произошло три пожара за несколько месяцев. Общая площадь возгорания составила 5 тысяч 412 квадратных метров. Торговцы не раз выходили на митинги с требованием восстановить им рабочие места и компенсировать ущерб. Столичная мэрия выплатила пострадавшим по 10 тысяч сомов.

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