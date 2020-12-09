Полтора миллиона сомов не выплатило ОсОО «Коперникус» своим работникам. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее информации, на основании коллективного заявления сотрудников ОсОО «Коперникус» о невыплате заработной платы инспекторы провели внеплановую проверку и выявили нарушения.

«Инспекторы межрегионального управления Госэкотехинспекции по Тонскому и Иссык-Кульскому районам выдали предписание на устранение нарушений с требованием выплатить сотрудникам зарплату на общую сумму полмиллиона сомов. На выплату дали срок до 19 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Согласно открытым источникам, компания «Коперникус» предоставляет услуги для туристического проживания.