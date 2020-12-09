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Общество

Полтора миллиона сомов не выплатило ОсОО «Коперникус» своим работникам

Полтора миллиона сомов не выплатило ОсОО «Коперникус» своим работникам. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее информации, на основании коллективного заявления сотрудников ОсОО «Коперникус» о невыплате заработной платы инспекторы провели внеплановую проверку и выявили нарушения.

«Инспекторы межрегионального управления Госэкотехинспекции по Тонскому и Иссык-Кульскому районам выдали предписание на устранение нарушений с требованием выплатить сотрудникам зарплату на общую сумму полмиллиона сомов. На выплату дали срок до 19 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Согласно открытым источникам, компания «Коперникус» предоставляет услуги для туристического проживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176043/
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