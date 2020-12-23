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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Сотрудники МЧС проверяют избирательные участки

Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу по предотвращению пожаров на избирательных участках. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе ведомства.

«Работа началась с Нарынской области и города Нарына. Членам участковых комиссий даны устные предупреждения о надлежащем соблюдении требований пожарной безопасности, устранении недостатков в противопожарном оборудовании, а также рекомендации по установке соответствующего оборудования там, где его не было», — сообщили в МЧС.

По информации ведомства, в ближайшие дни профилактические мероприятия будут проведены на всех избирательных участках республики. Особое внимание уделяется отдаленным районам и селам.

Напомним, досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177623/
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