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Общество

В Бишкеке проходят Первые национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан — 2021»

В Бишкеке 27-28 апреля проводятся Первые национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан — 2021» для государственных органов, высших учебных заведений и представителей частного сектора. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«Основные замысел и цель — это укрепление взаимодействия государственных органов по вопросам кибербезопасности, обмен опытом, рассмотрение проблемных вопросов и поиск оптимальных решений. Но в первую очередь — это консолидация совместных усилий по обеспечению кибербезопасности государственных систем и ресурсов путем отработки взаимодействия. Важно осознать, что обеспечение кибербезопасности страны — задача не отдельно взятого ведомства, а всех государственных органов и организаций вне зависимости от форм собственности», — сказал директор координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ Жаныбек Жоробаев.

В качестве тренеров были приглашены эксперты международных компаний в области кибербезопасности. Задействованы также и киберплатформы, предоставленные Международным союзом электросвязи, компанией Group-IB и «Лабораторией Касперского».

«Пандемия COVID-19 продемонстрировала существенное расширение использования интернета и резкое изменение образа жизни нашего общества с массовым переходом на режим работы из дома, онлайн-обучение и более широким использованием онлайн-сервисов. Соответственно, это также выявило необходимость решения новых задач, связанных с кибербезопасностью», — отметил в своем выступлении посол Пьер фон Аркс, глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

На мероприятие были приглашены представители аппарата президента, Совета безопасности, правительства, Государственной службы цифрового развития и других министерств и ведомств Кыргызской Республики.

Отмечается, что учения организованны координационным центром по обеспечению кибербезопасности Госкомитета совместно с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, Международным союзом электросвязи ООН и техническим оператором ОсОО Softline.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191904/
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