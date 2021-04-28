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Общество

В Чуйской области у подозреваемого в убийстве отца нашли обрез

В Аламединском районе у подозреваемого в убийстве отца при обыске в доме обнаружено огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«2 апреля 42-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения избил отца. Пожилой человек в результате побоев скончался. 27 апреля при обыске в доме подозреваемого милиционеры нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра. Он признался, что хранит его последние 10 лет», — сообщили в областном ГУВД.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Обнаруженное оружие

По факту обнаружения незаконного оружия возбуждено еще одно уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191897/
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