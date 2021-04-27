В Жайылском районе выявлены финансовые нарушения на 1 миллион сомов

Аудит бюджета Жайылского района выявил финансовые нарушения на 1 миллион сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Ведомство провело аудит составления и исполнения местных бюджетов Жайылского района Чуйской области, а также использования бюджетных средств госучреждениями и муниципальным предприятием за 2018-2019 годы.

Выявлены нарушения при расходовании денег на 1 миллион 24,7 тысячи сомов. В том числе установлены необоснованные выплаты заработной платы на 623,4 тысячи сомов, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности — 346,3 тысячи сомов и средства, выделенные при отсутствии финансирования организациям из республиканского и местных бюджетов других уровней, — 55 тысяч сомов.

«Дополнительно начислены в доходы Социального фонда 11,4 тысячи сомов. Выявлены резервы и потери бюджета на 1 миллион 816,1 тысячи сомов. Выявлены избыточные запасы товарно-материальных ценностей и средств на 2 миллиона 455,9 тысячи сомов», — говорится в сообщении.