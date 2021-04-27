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Общество

Где бизнес — там деньги. Какие функции заберет прокуратура, рассказал адвокат

В Бишкеке обсуждаются поправки в уголовное законодательство.

Адвокат Замир Жоошев на своей странице в Facebook указал, что прокуратура, согласно новому проекту УПК, намерена расследовать преступления, связанные с бизнесом.

Юрист отметил, что главный минус деятельности по внесению поправок в кодексы — поспешность.

«Мне, конечно, не понятно, почему прокуратура решила взять на себя лишний груз и вести следствие по ряду статей Уголовного кодекса. У прокуратуры и так много ресурсов отнимает функция надзора за законностью», — написал Замир Жоошев.

Адвокат отметил, что есть и положительные стороны нового проекта уголовного законодательства.

«Например, авторы законопроектов предлагают прописать в УПК, что исчисление срока следствия начинается с момента возбуждения уголовного дела, а не с момента уведомления лица о подозрении, как сейчас», — указал Замир Жоошев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191738/
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