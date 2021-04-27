Прокуратура Бишкека выявила факт незаконной проверки предпринимателей

Прокуратура Бишкека выявила факт незаконной проверки, которую в отношении предпринимателей провела городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Прокурорская проверка выявила факт проведения незаконных проверок в отношении субъектов предпринимательства без согласования с соответствующим госорганом. В результате предприниматели были оштрафованы. Согласно законодательству, отсутствие согласования проверки с уполномоченным органом по развитию предпринимательства является грубым нарушением, следовательно, ее результаты признаются недействительными», — проинформировали в надзорном органе.

Отмечается, что по факту нарушения возбуждено уголовное дело. Инспекторы подозреваются в злоупотреблении должностным положением.