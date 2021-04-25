ГП «НК «Кыргыз темир жолу» информирует, что на участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт с 26 по 30 апреля 2021 года на 3 тысячи 901-м километре перегона РЗД 148-Каямат-Куркол (131-й километр автодороги) будут производиться работы по спуску опасных камней.

Работы проводятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД с 9.00 до 15.00. Во время очистки участка дороги транспорт будет направлен по одной полосе.

В компании напомнили, что спуск камней проводят в соответствии с мероприятиями по обеспечению безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Водителей просят заранее планировать маршрут передвижения на автотранспорте.