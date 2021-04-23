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Общество

COVID-19. ДУМК пока не приняло решение по запрету жума намаза

Духовное управление мусульман Кыргызстана пока не приняло решение по запрету жума намаза. Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.

Там рассказали, что в связи с эпидемиологической ситуацией с начала месяца Рамазан проведение ифтаров в мечетях страны запрещено.

«Мы получили письмо ЦГСЭН. Сейчас оно рассматривается. Сразу хотим отметить, мы можем запретить ифтары только в мечетях страны, и еще в начале поста дали такое указание. Кроме этого, поручили во время жума намазов соблюдать дистанцию и другие санитарные нормы», — ответили в ДУМК.

Отметим, айт намаз проводится в конце поста, его дата еще точно не определена.

Напомним, сегодня Центр госсанэпиднадзора Бишкека предложил временно приостановить проведение даваата и массовых мероприятий, таких как жума намаз, айт намаз и ифтар.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191331/
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