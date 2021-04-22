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Общество

В Джалал-Абаде завершается строительство дополнительного корпуса школы Чангылова

В Джалал-Абадской области завершается строительство дополнительного корпуса школы имени Чангылова в селе Кызыл-Ата Ала-Букинского района. Об этом сообщает Госстрой.

По его данным, работы закончены почти на 85 процентов. Проектная мощность корпуса рассчитана на 225 ученических мест. Строительство ведется за счет кредитных средств Саудовского фонда развития.

Уточняется, что сейчас ведутся работы по внутренней отделке, внешнему фасаду и благоустройству территории.

Как отметили в госагентстве, по проекту будет возведен учебный корпус, спортивный зал с галереей, пищеблок, актовый зал, а также оборудованные классы химии, физики и ОИВТ.

Сметная стоимость объекта образования составляет $705 тысяч 438, из которых профинансировано $541 тысяча 466. Завершение строительства запланировано на лето.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191164/
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22 апреля, четверг
19:21
В Джалал-Абаде завершается строительство дополнительного корпуса школы Чангылова В Джалал-Абаде завершается строительство дополнительног...
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