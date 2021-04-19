Пострадавшему в ДТП Марату Рысалиеву сделают бесплатно все необходимые операции

Врачи БНИЦТиО проведут бесплатно все необходимые пострадавшему в ДТП Марату Рысалиеву операции. Об этом 24.kg сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.

«После публикации вашей новости мне позвонил главврач БНИЦТиО Алмазбек Куватбеков и сказал, что все операции для пострадавшего проведут бесплатно. Я благодарна всем, кто не остался в стороне от этой проблемы и помог ее решить», — сказала она.

Фото со страницы Ассоль Молдокматовой. Пострадавший в ДТП Марат Рысалиев

Главврач БНИЦТиО Алмазбек Куватбеков так объяснил редакции произошедшее: «Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии и был экстренно прооперирован. Была произведена трепанация с удалением внутримозговой гематомы и обломков костей. По мере улучшения мы перевели его в отделение нейротравмы».

По его словам, денег с пациента за первую операцию никто не требовал, так как она проводилась без дорогостоящих расходных материалов.

«Следующим этапом ему необходимо сделать операцию на переломе плечевой кости. И здесь нужны титановые пластины, на которые государство нам не дает ни копейки. Больные вынуждены покупать их сами. Но так как случай резонансный, мы с коллегами соберем деньги и поставим пациенту титановые пластины», — уточнил главврач.

В конце беседы он отметил, что в год они проводят около 10 тысяч различных операций. В случае если пациент не может оплатить тот или иной расходный материал, врачи идут ему навстречу и помогают.

Напомним, сегодня Ассоль Молдокматова рассказала историю бывшего участкового Балыкчинского РОВД Марата Рысалиева. Мужчину в Кочкор-Ате сбила машина. Он получил перелом черепа в двух местах, перелом ключицы, ноги и руки.

Пострадавшего привезли в Бишкек в БНИЦТиО на реанимобиле, услуги которого обошлись семье в 15 тысяч сомов. Врачи сделали первую операцию стоимостью 45 тысяч сомов и отказались делать остальные, пока семья не оплатит первую. Денег на лечение ни у близких Рысалиева, ни у виновника аварии нет.