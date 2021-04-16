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Общество

Бишкекглавархитектура разрабатывает интерактивную карту исторических зданий

Бишкекглавархитектура разрабатывает интерактивную карту исторических зданий. Об этом во время традиционной онлайн-встречи с горожанами в Facebook сообщил ее начальник Марат Жороев.

По его словам, в Бишкеке 222 здания и сооружения имеют статус памятников архитектуры, истории и культуры.

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«Мы решили не ограничиваться утверждением списка, а идти дальше и в ближайшее время сделаем карту исторических зданий Бишкека. Она будет интерактивная с указанием всех памятников, зданий и сооружений, которые являются объектами культурного наследия. Мы уже собрали данные по всем объектам, нанесли на карту, сейчас решаем, на какой платформе она будет размещаться», — сказал он.

По каждому объекту будет информация, кто был автором здания, почему зданию придали такой статус, почему они находятся под охраной государства или города.

«Памятники истории и культуры бывают как республиканского значения, так и местного. При нажатии на здание будет появляться полная информация по нему, когда ему придан статус», — рассказал Марат Жороев.

Он добавил, что БГА хочет составить карту ремонта исторических зданий: каким объектам требуется ремонт, реставрация, реконструкция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190280/
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