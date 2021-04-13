14 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Фрунзе, Осмонкула, Каховская, 37;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Кызыл-Адыр, Садыбакасова), отрезки улиц Толстого, Левоневского, Профсоюзной, Фучика;
- 9.00-13.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Алыкулова, Астраханской, Белгородской, Камчатской;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Осипенко, Тюменской, Куренкеева, Профессора Зимы, Ананьева, Манаса, Ташкентской, Жибек Жолу;
- 9.30-19.00 — жилмассив «Верхний Токольдош», отрезок улиц Литовской, Кийизбаева, Октябрьской, Армейской, Байтика Баатыра, Усенбаева, Абдрахманова, Фере.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Маевка (улицы Молодая Гвардия, 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Молодежная, Полевая Набережная, Новая, Октябрьская, переулок Садовый), Беш-Кюнгей (улицы Масадык, Ткачева, Таранчиева, Сарбагыш, Матросова), Берлик (улица Жумалы), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Фрунзе, Октябрьская, Восточная, Школьная, контуры № 578, 569, 554, переулки Больничный, Почтовый, Клубный), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Средняя, Кыргызская), Кайырма (улицы Айдаралиева, Школьная), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Гоголя, Панфилова, Чернышевского);
- 13.00-16.00 — села Кок-Жар (улицы Шабдана Баатыра, Достук, Конур-Осмон, Кокжарская, Маликова, Карагул-Акмат, район «Панорамы»), Беш-Кюнгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Крупская, МТФ, Проектируемая, Пионерская, Октябрьская, Кирова, Пограничная, Советская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Фрунзе, Степная, Северная, Комсомольская, Южная, Полярная, Западная, Школьная, Комсомольская, Дружбы, контур 148, 151, тупик Красноармейский, Станция Сокулук, кварталы А, Б, Г), Фрунзе (улицы Проектируемая, Фрунзенская, Животноводство, Восточная, Карасуйская, Западная), Манас (улицы Совхозная, Северная, Комсомольская, Широкая, Зеленая, Пионерская, Западная, переулок Северный), Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Коммунистическая, Барак-Интернат, Соцгородок, Аэродромная, Фрунзе, Школьная, Саратовская, Партсъезда, Зеленая, Чуйская, Первомайская, Западная, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Степное, Нижневосточное (улицы Дагестанская, Центральная, Школьная, Тимирязева, Дружбы), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Жукова, Строительная, Мичурина, Больничная, Правда, Спортивная, Лесная, Апасова, Фрунзе, Северная, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Зеленая балка, Свободы, Пионерская, Школьная, МТФ 2А, микрорайон имени Изакеева, переулки Северный, Лесной, детский сад), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), поселок Мирный, хутор Толтак;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы 25 лет Партсъезда, 60 лет СССР, Меркулова), Кировское, Туз (улицы Жунушева, Дербишева), Дмитриевка (улицы Чапаева, Новая);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чолпон, станция Ивановка, Юрьевка, Карагай-Булак, Кенеш, Красная речка, 40 лет Октября;
Чуйский РЭС
- 9.00-19.00 — села Калыгул (улица Московская), Шамшы (улица Школьная), Арал, Ак-Бешим, Гурт-4, Заказник;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кемин (улицы Степная), села Кызыл-Суу (улица Ленина), поселок Нур (улица Ладышева).
3Ошская область
-
8.00-17.00 — села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, Тут-Зар, Мундуз, Гулистан, Кызыл-Сай, Айырма, Вахым, Жангактаги, Коммунизм, Беш-Карам, Маданият, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, сельские управы Юсупова, Анарова, Заргер, Жылалды, Жазы, Ийри-Суу, город Ош (улицы Салиевой, Раззакова, Нариман).
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — города Кадамджай, Кызыл-Кия (улицы Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Кыргызстан, Техникумская, Школьная, Машзавод, Ломоносова, Исфайрам, Ынтымак, Бешбурхан, Кулуштан, Кулатова, Свердлова, Хрипченко), сельские управы Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Пулгон, Алга, Халмион, Катран, Лейлек.
5Иссык-Кульская область
- 7.00-17.00 — село Тюп;
- 9.00-12.00 — село Каракол;
- 13.00-17.00 — села Чолпон, Жылдыз.