14 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Фрунзе, Осмонкула, Каховская, 37;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Кызыл-Адыр, Садыбакасова), отрезки улиц Толстого, Левоневского, Профсоюзной, Фучика;

9.00-13.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Алыкулова, Астраханской, Белгородской, Камчатской;

9.30-17.00 — отрезки улиц Осипенко, Тюменской, Куренкеева, Профессора Зимы, Ананьева, Манаса, Ташкентской, Жибек Жолу;

9.30-19.00 — жилмассив «Верхний Токольдош», отрезок улиц Литовской, Кийизбаева, Октябрьской, Армейской, Байтика Баатыра, Усенбаева, Абдрахманова, Фере.