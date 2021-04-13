Кыргызстанке срочно требуется операция по пересадке печени. Родные просят помощи

Родные 65-летней Дамиры Шатеновой просят кыргызстанцев помочь им собрать деньги для проведения операции по пересадке печени в Индии. Об этом они сообщили 24.kg.
У Дамиры Шатеновой цирроз печени и требуется срочная операция. По словам ее родственников, донором будут сын или дочь.
«Мы договорились с клиникой Индии. Но только на операцию потребуется $26 тысяч. Также нужны деньги на переезд и реабилитацию. У нее четверо детей, помогите спасти жизнь», — обращаются родные Дамиры Шатеновой к неравнодушным гражданам.
Деньги перечислить на Элсом: 0555110867 или карту Сбербанка — 4276400067082926.