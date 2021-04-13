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Общество

Кыргызстанке срочно требуется операция по пересадке печени. Родные просят помощи

Родные 65-летней Дамиры Шатеновой просят кыргызстанцев помочь им собрать деньги для проведения операции по пересадке печени в Индии. Об этом они сообщили 24.kg.

У Дамиры Шатеновой цирроз печени и требуется срочная операция. По словам ее родственников, донором будут сын или дочь.

«Мы договорились с клиникой Индии. Но только на операцию потребуется $26 тысяч. Также нужны деньги на переезд и реабилитацию. У нее четверо детей, помогите спасти жизнь», — обращаются родные Дамиры Шатеновой к неравнодушным гражданам.

С родными Дамиры Шатеновой можно связаться по номеру 0704087762.

Деньги перечислить на Элсом: 0555110867 или карту Сбербанка — 4276400067082926.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189893/
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