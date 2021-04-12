13 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
- 13.00-17.00 — микрорайон «Улан», 1-7.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 00.00-3.00 — село Лебединовка (улицы Тянь-Шанская, Комсомольская, Мамыркалиева, Набережная, Боконбаева, 22 га, Токмакская, Манаса, Мичурина, Нарынская, Чкалова, Калинина, Маяковского, Кирова, Каджи-Сайская, Луганская, Северная, Садовая, Таласская, Угловая, Кузнечная, Чуйская, Родниковая, Чапаева, Колхозная, Узгенская, Ошская, Горького, Советская, переулки Школьный, БЧК, проспекты Победы, Ленина);
- 8.00-17.00 — село Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Южная, Садовая, Набережная, Солнечная, Виноградная, Нижняя, Подгорная, Прохладная, Ключевая, Сельповская, Коммунарская, тупик Алма-Атинский, переулки Виноградный, Сельповский, Ключевой, Зеленый, Южный, Маслопром);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Калинина, Полярная, Октябрьская);
- 10.00-17.00 — села Саз (улицы Свободы, Набережная, Ынтымак, Веселая, Дунганская, Бозжигит, Дача, Бекбалаева, Станция Эдельвейс, переулок Свободы), Конуш (улицы Джумабаева, Осмонкулова, Школьная, Шопокова, Бозжигит, Кебекбаева, Шаршенова, Новостройка, Западная, дачи «Электромеханик»), 1 Мая (улицы Сырдыбай, Калык, Джаштык, Малабек), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Мира, Жаны-Турмуш, Жайчи, Бира, Майтан, Сурабалды, Кайназаровой, Ленина, Доолот, Новая, Крупской, Сураналы, Ноорузбая, Шопокова, Тоголок, Шамши, Иманкулова, Кашка-Суу, Оторова, Омурбека), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Берегова, Токтогула, Холодное ущелье Айзабекова, Гагарина, Четинди, ГЭС-2, Вет-Ирвис);
- 9.00-13.00 — села Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Центральная, Дагестанская), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Чуйская, Первомайская, Зеленая, Западная, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Степное, хутор Толтак, поселок Мирный;
- 13.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Джамбулатова, Советская, Юбилейная, Южная, Алиева, Оторова, Первомайская, Симроуд, Молодой Гвардии, Мира, Ленина, Апасова, Бектоо, Лесная, Солодовникова, Новая, Мичурина, Правды, Спортивная, Больничная, Фрунзе, Северная, Шопокова, Садовая, Свободы, Строительная, Зеленая балка, Школьная, Пионерская, МТФ 2а, переулок Северный), Западное (улицы Молодой Гвардии, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);
3Ошская область
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8.00-17.00 — сельские управы Керме-Тоо, Анаров, Мырза-Аке, Алтын-Булак, Дон-Булак, города Узген, Ош (улицы Касымбекова, Салиевой, Раззакова, Авиценны, Моторная, Маматсакова, Артыкова, Жийделик), село Кашкар-Кыштак.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (1-й, 13-й микрорайоны, улицы Асаналиева, Молодежная, Гагарина, 20-летие независимости, Спортивная, Кулатова, Жусубалиева, Заводская, Кыргызстан, 8 Марта, Токтогула, Кольцевая, Маяковского, Чехова, Султанова, Строительная, Горького, Шопокова, Южный переулок), сельские управы Алга, Халмион.
5Иссык-Кульская область
- 7.00-17.00 — села Тюп, Шаты, Пристань;
- 8.00-16.00 — Чолпон-Ата (часть), села Тамга, Тосор;
- 9.00-17.00 — село Ак-Олон, город Каракол (часть).