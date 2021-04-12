13 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

13.00-17.00 — микрорайон «Улан», 1-7.