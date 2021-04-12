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Общество

Русская православная церковь подготовила документ, регламентирующий экзорцизм

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквях. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», — сказал митрополит.

Как сообщили в агентстве, он пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок. Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике «изгнания бесов» (экзорцизм, в просторечии — отчитка).

«До его публикации я не могу разглашать его содержание», — добавил митрополит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189780/
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