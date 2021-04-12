В России участились случаи задержания кыргызстанцев с поддельными документами

В последнее время участились случаи задержания в России кыргызстанцев, использующих поддельные удостоверения личности и водительские права. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Некоторые наши соотечественники, теряя документы или не имея возможности легально их оформить и продлить, используют поддельные. Напоминаем, что за это на территории Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому в случае утраты гражданином своих документов следует незамедлительно обратиться с заявлением в районный отдел полиции по месту жительства и, получив справку об утере документов, обратиться в консульские отделы Кыргызской Республики для их получения законным путем», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что граждане, пострадавшие от мошенников и имеющие на руках поддельные документы, могут обратиться за юридической помощью в представительство МВД КР в РФ.