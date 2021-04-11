Мошенники обещают кыргызстанцам удвоить сумму взносов на бирже и пропадают

Мошенники предлагают кыргызстанцам купить акции на международной бирже, обещая вернуть деньги с бонусами, а после пропадают. Об этом сообщили в Госфиннадзоре.

По его данным, аферисты представляются сотрудниками ЗАО Deposit.kg.

«Такой компании не существует. Поэтому лицензию на доверительное управление инвестиционными активами наше ведомство не выдавало. Мошенники при контакте с потерпевшими ссылаются на сайт deposit.kg, принадлежащий Агентству по защите депозитов, но оно не собирает никаких денег с граждан. Госфиннадзор убедительно просит проверять любую информацию у официальных органов», — отметили в ведомстве.