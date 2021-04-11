Местные выборы и референдум. Что происходит на избирательных участках Бишкека

Сегодня в Бишкеке, Оше и еще 26 городах и 420 аймаках проходят выборы депутатов местных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции.

Самая высокая явка избирателей наблюдается на выборах в трех городах на юге Кыргызстана — в Сулюкте, Оше и Исфане.

Журналист 24.kg посетил несколько избирательных участков столицы и посмотрел, как голосуют жители Бишкека.

На избирательном участке № 1047 в средней школе № 47 столицы явка граждан, по словам председателя участка, хорошая. Вчера вне помещения свои голоса за депутатов местного кенеша отдали 19 человек.

На 11.00 сегодня УИК посетил 81 горожанин и проголосовал на выборах депутатов, еще 78 человек опустили свои бюллетени в урну по референдуму.

На участке № 1215 в музыкальной школе имени Шубина ближе к обеду голоса отдали 120 человек. К сожалению, не все сотрудники УИКа, впрочем как и на других участках, следуют санитарным нормам и регистрируют избирателей без перчаток.

Проголосовала здесь и экс-президент страны Роза Отунбаева.

Участок № 1325 школы-гимназии № 4 с утра посетили больше 230 избирателей. По словам наблюдателей, пока никаких нарушений со стороны горожан и членов УИК не заметили.

В спортивном зале этой же школы расположился участок № 1352. Явка с утра здесь составила более 200 граждан. Кстати, перед входами в каждый избирательный участок дежурят врачи — проверяют температуру, обрабатывают руки антисептиком и предлагают бесплатно взять маску.

Сегодня выбирают депутатов в 28 горкенешей. На 796 мандатов претендуют почти 12 тысяч человек. Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.