Две сотрудницы Минздравсоцразвития получили ключи от служебных квартир

Две сотрудницы Минздравсоцразвития Мира Тургунбаева и Жазгуль Калмырзаева получили ключи от служебных квартир. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, ключи вручил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

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В своей речи он подчеркнул, что президент Садыр Жапаров большое внимание уделяет сотрудникам системы здравоохранения и социального развития, а также напомнил, что с 1 апреля на 100 процентов повышена заработная плата работникам центров семейной медицины.

«Также с 1 июля будет повышена заработная плата всем медикам на 40 и 50 процентов. Наряду с этим сотрудникам, которые долгие годы работали в системе и жили на съемных квартирах, выделены служебные квартиры. Сегодня ключи получили действительно нуждающиеся сотрудники», — сказал министр.