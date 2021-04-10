В Токмаке несовершеннолетние сестры-сироты получили квартиру

Прокуратура Токмака восстановила права несовершеннолетних сестер на получение жилья. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По Жилищному кодексу вне очереди жилье предоставляют детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Для защиты прав детей-сирот, не имеющих жилья в Токмаке, прокуратура внесла в мэрию акт прокурорского реагирования об устранении нарушений закона. Решением муниципалитета сестрам-сиротам Алыбековым в частную собственность предоставили однокомнатную квартиру», — сказали в Генпрокуратуре.