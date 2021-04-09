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Общество

«Гагарин» снова полетел в космос

Российский космический корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») отправился на орбиту с космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Спустя 60 лет после Юрия Гагарина знаменитое «Поехали!» произнес командир транспортного пилотируемого корабля, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, когда ракета оторвалась от стартового стола», — говорится в сообщении.

В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля нанесена надпись «Ю. А. Гагарин», а портрет космонавта и официальная символика празднования 60-летия полета первого человека в космос украшают головной обтекатель ракеты-носителя. Кстати, индикатором невесомости, который указал о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, стала игрушка — котенок по имени Гав.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» выполнен сегодня, 9 апреля, в 10.42 по московскому времени со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. В соответствии с циклограммой полета в 10.51 корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите.

В «Роскосмосе» отметили, что «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») уже причалил к Международной космической станции. «Союз» пристыковался к российскому модулю «Рассвет» в автоматическом режиме. Для этого он совершил всего два витка вокруг планеты.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189444/
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