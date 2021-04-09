Ложь и манипуляция. Равшан Джеенбеков про дело сестры о незаконном обогащении

Информация о незаконном обогащении судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой ложная и манипулирующая. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре 24.kg заявил ее брат политик Равшан Джеенбеков.
По его словам, таким образом через сестру власти пытаются давить на него.
«Я 20 лет в оппозиции, как моя сестра может, сидя в суде, организовать какие-то коррупционные схемы? Этим занимаются только те судьи, которые являются приближенными к власти, выполняют политические заказы. Именно они замешаны в коррупции. У моей сестры семеро детей, есть сваты и родственники, а сейчас ее поливают грязью. Возможно, оперативные сотрудники подставили следствие и своих руководителей, предоставив неверную информацию», — сказал Равшан Джеенбеков.
В ГКНБ начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР в отношении судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой. По версии следствия, для сокрытия следов преступно нажитой недвижимости она оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые не имели каких-либо подтвержденных законных источников дохода.
Отметим, что Мира Джеенбекова приходится родной сестрой бывшему председателю ФУГИ и экс-депутату парламента Равшану Джеенбекову.