Ложь и манипуляция. Равшан Джеенбеков про дело сестры о незаконном обогащении

Информация о незаконном обогащении судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой ложная и манипулирующая. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре 24.kg заявил ее брат политик Равшан Джеенбеков.

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По его словам, таким образом через сестру власти пытаются давить на него.

«Я 20 лет в оппозиции, как моя сестра может, сидя в суде, организовать какие-то коррупционные схемы? Этим занимаются только те судьи, которые являются приближенными к власти, выполняют политические заказы. Именно они замешаны в коррупции. У моей сестры семеро детей, есть сваты и родственники, а сейчас ее поливают грязью. Возможно, оперативные сотрудники подставили следствие и своих руководителей, предоставив неверную информацию», — сказал Равшан Джеенбеков.

В ГКНБ начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР в отношении судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой. По версии следствия, для сокрытия следов преступно нажитой недвижимости она оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые не имели каких-либо подтвержденных законных источников дохода.

Отметим, что Мира Джеенбекова приходится родной сестрой бывшему председателю ФУГИ и экс-депутату парламента Равшану Джеенбекову.