Кыргызстанцы, вакцинированные от COVID-19, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, департамент лекарственных средств и медицинских изделий проводит активный мониторинг нежелательных реакций после иммунизации вакциной SinoPharm. «Все вакцинированные лица заносятся в единую электронную базу, доступ к которой имеют и специалисты фармаконадзора департамента. Сообщения о самочувствии в целом и нежелательных реакциях принимаются непосредственно от вакцинированных по телефону. На сегодняшний день опрошено 311 вакцинированных из 644», — отметили в ведомстве.

Получившие вакцину лица чувствуют себя удовлетворительно.

Мониторинг показал, что вакцинированные жаловались на слабость (9 процентов), головную боль (5 процентов), боль на месте инъекции (13,8 процента), незначительное повышение температуры (5,14 процента), головокружение (4,8 процента), тошноту (2,2 процента), нервозность (0,96 процента), страх (1,29 процента). Но все симптомы наблюдались в первые один-два дня.

В ведомстве отметили, что основной целью мониторинга побочных явлений является защита безопасности пациента путем своевременного выявления и установления повышения частоты тяжелых и неожиданных нежелательных реакций, непрерывного изучения баланса польза/риск лекарственной терапии.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавируса стартовала 29 марта. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.