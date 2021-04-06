17:59
USD 84.80
EUR 99.61
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстанцы, вакцинированные от COVID-19, чувствуют себя удовлетворительно

Кыргызстанцы, вакцинированные от COVID-19, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, департамент лекарственных средств и медицинских изделий проводит активный мониторинг нежелательных реакций после иммунизации вакциной SinoPharm. «Все вакцинированные лица заносятся в единую электронную базу, доступ к которой имеют и специалисты фармаконадзора департамента. Сообщения о самочувствии в целом и нежелательных реакциях принимаются непосредственно от вакцинированных по телефону. На сегодняшний день опрошено 311 вакцинированных из 644», — отметили в ведомстве.

Получившие вакцину лица чувствуют себя удовлетворительно.

Мониторинг показал, что вакцинированные жаловались на слабость (9 процентов), головную боль (5 процентов), боль на месте инъекции (13,8 процента), незначительное повышение температуры (5,14 процента), головокружение (4,8 процента), тошноту (2,2 процента), нервозность (0,96 процента), страх (1,29 процента). Но все симптомы наблюдались в первые один-два дня.

В ведомстве отметили, что основной целью мониторинга побочных явлений является защита безопасности пациента путем своевременного выявления и установления повышения частоты тяжелых и неожиданных нежелательных реакций, непрерывного изучения баланса польза/риск лекарственной терапии.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавируса стартовала 29 марта. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189040/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Вакцинация от COVID-19. Опубликован ролик о том, как работают антигены
COVID-19. Вакцинация не нарушает правил мусульманского поста, заявляют в ДУМК
Журналисты мешают. В Минздраве объяснили медленные темпы вакцинации от COVID-19
На покупку вакцины «Спутник V» выделили 215 миллионов сомов
Медленная вакцинация от COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
В ВОЗ заявили о слишком медленной вакцинации от коронавируса в Европе
Премьер-министр получит вакцину в порядке очередности
Вакцина от COVID-19 доставлена в регионы Кыргызстана
Популярные новости
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
Кафе заняло часть тротуара в&nbsp;Бишкеке. Хозяин &laquo;Бублика&raquo; снес летнюю площадку Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Бизнес
Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет
&laquo;KICB Банк&raquo; с&nbsp;партнерами посадили более 14&nbsp;тысяч саженцев «KICB Банк» с партнерами посадили более 14 тысяч саженцев
MegaCom приглашает на&nbsp;традиционный велопробег в&nbsp;городе&nbsp;Ош MegaCom приглашает на традиционный велопробег в городе Ош
Гендиректор ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;КТЖ&raquo; Василий Дашков увеличил зарплату железнодорожникам Гендиректор ГП «НК «КТЖ» Василий Дашков увеличил зарплату железнодорожникам
6 апреля, вторник
17:55
Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет
17:52
Площадь посевов сахарной свеклы хотят увеличить вдвое
17:50
Получат ли паломники вакцину от коронавируса? Ответ Минздрава
17:50
В ЦИК разъясняют депутатам, как будет проходить голосование по открытым спискам
17:47
Погранслужба КР: Никаких инцидентов с оружием в Булак-Баши за три года не было