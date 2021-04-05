Для зараженных COVID-19 свободны 77 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 77 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 5 апреля:

Национальный хирургический центр — 3;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 62;

Клинический родильный дом № 2 — 12.

Отметим, это первый случай, когда свободных коек для зараженных COVID-19 меньше 100.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 153 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.