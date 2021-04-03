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Общество
Сюжет: COVID-19

На Иссык-Куле туристок выселяют из-за положительного ПЦР-теста

На Иссык-Куле туристкам с положительным ПЦР-тестом администрация отказалась предоставлять свои услуги. Об этом сообщили путешественницы из Беларуси и Украины Виктория Биран и Ирина Тантюр на своих страницах в соцсетях.

По их словам, гражданки иностранных государств приехали в страну 24 марта. Перед возвращением на родину они сдали ПЦР-тест на коронавирус в частной лаборатории, он оказался положительным. Перед прилетом в Кыргызстан тест был отрицательным.

По рекомендации сотрудников санэпиднадзора женщины поселились в местный отель для самоизоляции. При этом при заселении женщины не уведомили администрацию гостиницы о своем статусе, что привело к конфликту между отелем и путешественницами.

Узнав о статусе туристок администрация отеля отказалась предоставлять гостиничные услуги с готовностью вернуть средства, внесенные за проживание.

«Заезжать и контактировать с нашими сотрудниками, будучи осведомленными о своем статусе, как минимум безответственно. Сотрудники санэпидстанции сообщили нам, что персонал, контактировавший с вами, должен также самоизолироваться, что наносит существенный ущерб как отелю, так и сотрудникам», — говорится в письме администрации, оставленном у двери номера, куда поселились туристки.

После этого отель отключил электричество и воду в номере женщин.

Виктории Биран
Фото Виктории Биран. Письмо администрации отеля
Отмечается, что также администрация отеля вызвала скорую помощь. Бригада рекомендовала госпитализацию в красную зону путешественницам, от чего последние отказались.

«Звонила санэпидемслужба, предлагала снять однокомнатную квартиру. Нам не предложили безопасных способов передвижения. Мы должны сами находить жилье, сами передвигаться по городу. Не факт, что не откажут в самоизоляции в другом месте», — говорит Виктория Биран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188696/
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