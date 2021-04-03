На Иссык-Куле туристок выселяют из-за положительного ПЦР-теста

На Иссык-Куле туристкам с положительным ПЦР-тестом администрация отказалась предоставлять свои услуги. Об этом сообщили путешественницы из Беларуси и Украины Виктория Биран и Ирина Тантюр на своих страницах в соцсетях.
По их словам, гражданки иностранных государств приехали в страну 24 марта. Перед возвращением на родину они сдали ПЦР-тест на коронавирус в частной лаборатории, он оказался положительным. Перед прилетом в Кыргызстан тест был отрицательным.
По рекомендации сотрудников санэпиднадзора женщины поселились в местный отель для самоизоляции. При этом при заселении женщины не уведомили администрацию гостиницы о своем статусе, что привело к конфликту между отелем и путешественницами.
Узнав о статусе туристок администрация отеля отказалась предоставлять гостиничные услуги с готовностью вернуть средства, внесенные за проживание.
«Заезжать и контактировать с нашими сотрудниками, будучи осведомленными о своем статусе, как минимум безответственно. Сотрудники санэпидстанции сообщили нам, что персонал, контактировавший с вами, должен также самоизолироваться, что наносит существенный ущерб как отелю, так и сотрудникам», — говорится в письме администрации, оставленном у двери номера, куда поселились туристки.
После этого отель отключил электричество и воду в номере женщин.
«Звонила санэпидемслужба, предлагала снять однокомнатную квартиру. Нам не предложили безопасных способов передвижения. Мы должны сами находить жилье, сами передвигаться по городу. Не факт, что не откажут в самоизоляции в другом месте», — говорит Виктория Биран.