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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 111 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 111 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 3 апреля:

  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 93;
  • Клинический родильный дом № 2 — 13.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 88 тысяч 842 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188685/
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