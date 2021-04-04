Температурные рекорды. Самым холодным было 4 апреля 1958 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 4 апреля 1958 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −5,9 градуса.

Самым теплым 4 апреля было в 1969-м, когда температура составила +31,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года со средней температурой +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1855-го со среднемесячной температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 4 апреля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +4-6 градусов. Днем в столице также будет дождливо. Воздух прогреется до +21-23 градуса.