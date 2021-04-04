10:26
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 4 апреля 1958 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 4 апреля 1958 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −5,9 градуса.

Самым теплым 4 апреля было в 1969-м, когда температура составила +31,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года со средней температурой +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1855-го со среднемесячной температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 4 апреля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +4-6 градусов. Днем в столице также будет дождливо. Воздух прогреется до +21-23 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188618/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 апреля: опять дожди
Температурные рекорды. Самым холодным было 3 апреля 1966 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 апреля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 апреля: днем без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 апреля: дожди, переходящие в снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 марта: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 марта: дожди со снегом
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 марта: дожди
Температурные рекорды. Самым холодным было 28 марта 2005 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 марта: ночью еще холодно
Популярные новости
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Дело Курсана Асанова. Свидетель об&nbsp;оружии в&nbsp;доме Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Дело Курсана Асанова. Свидетель об оружии в доме Атамбаева в Кой-Таше
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
Как кыргызстанцы будут отдыхать в&nbsp;мае Как кыргызстанцы будут отдыхать в мае
Бизнес
&laquo;Наша крыша&nbsp;&mdash; закон&raquo;. В&nbsp;компании &laquo;Акчамат&raquo; опровергают информацию о&nbsp;нарушениях «Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
4 апреля, воскресенье
10:13
В БЧК опять упала легковая машина В БЧК опять упала легковая машина
09:43
Скончалась известная журналистка Жаркын Темирбаева
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным было 4 апреля 1958 года
09:12
В Бишкеке в результате ДТП перевернулась машина. Есть пострадавшие
09:00
Неделя-24. Коронавирус наступает, а у нас выборы и референдум
3 апреля, суббота
23:16
Стало известно, как будет выглядеть новый iPhone SE 3
22:47
Спасатели выловили двухметрового питона из унитаза в Таиланде
21:33
Аэропорт «Манас» не будет передаваться под управление зарубежных компаний
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 апреля: опять дожди